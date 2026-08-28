सोनभद्र: किशोरी को भगाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चालान; पीड़िता का बयान दर्ज

चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई 15 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के महज तीन घंटे के भीतर बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और पीड़िता से मिली जानकारी के आधार पर मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। आरोपी को न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया।

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पुलिस के अनुसार, किशोरी के पिता ने 23 अगस्त को चोपन थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में उन्हें पता चला कि प्रतीक नामक युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। विज्ञापन



परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर दबिश दी और कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के करीब तीन घंटे के भीतर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी से घटना के संबंध में जानकारी ली। उसके बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस के अनुसार, किशोरी के पिता ने 23 अगस्त को चोपन थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में उन्हें पता चला कि प्रतीक नामक युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर दबिश दी और कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के करीब तीन घंटे के भीतर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी से घटना के संबंध में जानकारी ली। उसके बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।

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