Varanasi News: बीएचयू में एकल प्रदर्शनी यूनिफाइड विजन-2 का शुभारंभ

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बीएचयू के दृश्य कला संकाय स्थित अहिवासी कला दीर्घा में रविवार को यूनिफाइड विजन-2 का शुभारंभ हुआ। इसमें ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, सामाजिक गतिविधियों, सामुदायिक जीवन और मानवीय व्यवहार को दिखाया गया है। दो अलग-अलग तस्वीरों को एक साथ रखकर उनमें छिपे संबंध के आधार पर नई दृश्य-कथा तैयार की गई है। प्रदर्शनी में कुम्हारों का काम, ग्रामीण महिलाएं, लोक आयोजन, पारंपरिक वेशभूषा, बच्चों की प्रस्तुतियां और सामुदायिक गतिविधियां शामिल हैं। इस दौरान प्रो. जसमिंदर कौर, प्रो. मनीष अरोड़ा ने ‘फोटो वीडियो एक्सपो’ के पोस्टर का भी लोकार्पण प्रदर्शनी गुजरात स्टेट ललित कला अकादमी द्वारा प्रायोजित है।