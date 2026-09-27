Varanasi News: समाजशास्त्र समाज की नब्ज बताने वाला विषय
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:06 AM IST
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डीएवीपीजी कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बीएचयू में एक्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य प्रो. श्वेता प्रसाद ने छात्रों के साथ संवाद कर समाजशास्त्र विषय की महत्ता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह विषय सरल या कमजोर नहीं बल्कि समाज की नब्ज बताने वाला है। इसकी महत्ता समझना जरूरी है।
कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रो. श्वेता प्रसाद ने कहा कि जब तक यह समाज अस्तित्व में रहेगा तब तक समाजशास्त्र विषय प्रासंगिक बना रहेगा। समाजशास्त्र में यह खूबी है कि वह सिर्फ आपके कॅरिअर को ही नहीं बल्कि आपके मानवीय दृष्टिकोण को भी ऊंचाई प्रदान करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर उपलब्ध किसी भी विषय सामग्री पर आंख बंद कर विश्वास ना करें, जरूरी नहीं की ऑनलाइन उपलब्ध सभी सामग्री सटीक ही हो।
बीएचयू समाजशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव दूबे ने कहा कि इस विषय में कॅरिअर के लिए अपार संभावनाएं हैं। स्वागत कॉलेज के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव और कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मिश्रीलाल, विषय स्थापना डॉ. नेहा चौधरी, धन्यवाद विभागाध्यक्ष डॉ. जियाउद्दीन ने दिया। संचालन छात्रा हिया ने किया। इस दौरान उप प्राचार्य प्रो. संगीता जैन, आइक्यूएसी की समन्वयक डॉ. पारुल जैन, प्रो. मधु सिसोदिया, डॉ. हसन बानो, डॉ. सिद्धार्थ सिंह मौजूद रहे।
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कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रो. श्वेता प्रसाद ने कहा कि जब तक यह समाज अस्तित्व में रहेगा तब तक समाजशास्त्र विषय प्रासंगिक बना रहेगा। समाजशास्त्र में यह खूबी है कि वह सिर्फ आपके कॅरिअर को ही नहीं बल्कि आपके मानवीय दृष्टिकोण को भी ऊंचाई प्रदान करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर उपलब्ध किसी भी विषय सामग्री पर आंख बंद कर विश्वास ना करें, जरूरी नहीं की ऑनलाइन उपलब्ध सभी सामग्री सटीक ही हो।
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बीएचयू समाजशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव दूबे ने कहा कि इस विषय में कॅरिअर के लिए अपार संभावनाएं हैं। स्वागत कॉलेज के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव और कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मिश्रीलाल, विषय स्थापना डॉ. नेहा चौधरी, धन्यवाद विभागाध्यक्ष डॉ. जियाउद्दीन ने दिया। संचालन छात्रा हिया ने किया। इस दौरान उप प्राचार्य प्रो. संगीता जैन, आइक्यूएसी की समन्वयक डॉ. पारुल जैन, प्रो. मधु सिसोदिया, डॉ. हसन बानो, डॉ. सिद्धार्थ सिंह मौजूद रहे।
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