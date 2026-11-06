स्लीपर वंदे भारत: यूपी का पहला ऐसा शहर है काशी जहां से चल रहीं सेमी हाईस्पीड ट्रेनें, 8 साल में 9 ट्रेनें

सरदार पटेल की जयंती पर एकता के सूत्र में रेल नेटवर्क का संदेश : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती है। उन्होंने अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरह भारतीय रेल भी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश को जोड़कर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के आधुनिकीकरण का स्वागत करते हुए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की सराहना की।



उन्होंने कहा कि भारतीय रेल लंबे समय तक गरीब, बुजुर्ग और आम आदमी की सवारी रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। एक समय था जब रेल यात्रा में काफी समय लगता था और सुविधाओं का अभाव था। आज रेलवे की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश में सभी रेल लाइनों को ब्रॉडगेज में बदला गया है।



15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ दिल्ली से वाराणसी के बीच किया था। वह चेयरकार ट्रेन थी, जबकि अब शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को रात में आरामदायक सफर की सुविधा देगी। इससे आध्यात्मिक राजधानी काशी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच आवागमन और सुगम होगा।