Varanasi News: मणिकर्णिका घाट पर डूब रहे एक ही परिवार के छह लोगों को बचाया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
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वाराणसी। मणिकर्णिका घाट पर मंगलवार सुबह गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टल गया। बिहार के दरभंगा से आए एक ही परिवार के छह सदस्य गहरे पानी में डूबने लगे। घाट पर मौजूद मां गंगा निषादराज सेवा समिति के कोषाध्यक्ष रामकिशन माझी व सहयोगियों ने सभी को बचा लिया। दरभंगा निवासी सुभाष चंद्र झा मंगलवार सुबह 10 बजे पत्नी, दो बेटों और दो बेटियों के साथ मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। परिवार के सभी छह सदस्य गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चीख-पुकार सुनकर रामकिशन माझी, मदन साहनी, विष्णु, संदीप साहनी, विनोद और मंजीत ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी। थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मामला सामने आया था। परिवार के लोग गंतव्य को निकल गए। संवाद
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