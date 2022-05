{"_id":"628e8b509631a52a6c4a395f","slug":"shringar-gauri-gyanvapi-case-is-worth-hearing-or-not-hearing-in-district-court-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, जिला अदालत में सुनवाई आज ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 May 2022 01:32 AM IST