Varanasi News: सरिता और सुनीता की अगुवाई में शास्त्री टीम विजेता

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सरिता दुबे और सुनीता पटेल के दमदार प्रदर्शन की बदौलत शास्त्री टीम ने शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान शिवपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित रस्साकसी प्रतियोगिता में इंदिरा टीम को 2-1 से पराजित किया। इसमें दोनों टीमों में महिला शिक्षकों के साथ पुरुष शिक्षक भी टीम में शामिल थे।