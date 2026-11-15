Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Kashi Vidyapeeth Students will learn how to fill in their roll numbers on OMR sheets before exam in varanasi

काशी विद्यापीठ: परीक्षा से पहले ओएमआर शीट भरने की सीखेंगे बारीकियां, पिछले गलतियों से लिया सबक

Mon, 16 Nov 2026 08:03 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 16 Nov 2026 08:03 AM IST
सार

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा से पहले विद्यार्थी ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना सीखेंगे। पिछले साल नाम में गड़बड़ी से कॉलेजों के परिणाम जारी करने में देरी हुई थी।

विज्ञापन
Kashi Vidyapeeth Students will learn how to fill in their roll numbers on OMR sheets before exam in varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा में सवालों का जवाब देने के पहले ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना सिखाया जाएगा। पिछले साल ओएमआर सीट पर गलत रोल नंबर भरने से विद्यार्थियों की कॉपी मूल्यांकन में परेशानी हुई थी। विवि की ओर से यूजी, पीजी में तीसरे, पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा की शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। 20 जनवरी तक अलग-अलग तिथि में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए जर्नलिज्म सहित अन्य कोर्स की परीक्षा कराई जाएगी।

विज्ञापन


पिछले साल से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को ओएमआर शीट दी जा रही है। इस पर उनको अपना रोल नंबर वाली जगह को पेन से नंबर को गोला करना होता है। कॉलेजों को बताने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पिछली परीक्षा में रोल नंबर को गलत तरीके से भरा, जिसके कारण उनका परिणाम लटक गया।
विज्ञापन


इसकी शिकायत छात्रों के साथ ही छात्र प्रतिनिधियों ने परीक्षा नियंत्रक से की। इसके बाद जब मामले की जांच शुरू कराई गई तो पता चला कि विद्यार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अपने अनुक्रमांक को सही तरीके से नहीं भरा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि सभी प्राचार्यों, प्रबंधकों को एक पत्र भेजकर पिछले साल की गलतियों का संज्ञान लेकर परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों से सही तरीके से कॉपियों में रोल नंबर को भरने की जानकारी देने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed