काशी विद्यापीठ: परीक्षा से पहले ओएमआर शीट भरने की सीखेंगे बारीकियां, पिछले गलतियों से लिया सबक
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा से पहले विद्यार्थी ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना सीखेंगे। पिछले साल नाम में गड़बड़ी से कॉलेजों के परिणाम जारी करने में देरी हुई थी।
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काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा में सवालों का जवाब देने के पहले ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना सिखाया जाएगा। पिछले साल ओएमआर सीट पर गलत रोल नंबर भरने से विद्यार्थियों की कॉपी मूल्यांकन में परेशानी हुई थी। विवि की ओर से यूजी, पीजी में तीसरे, पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा की शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। 20 जनवरी तक अलग-अलग तिथि में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए जर्नलिज्म सहित अन्य कोर्स की परीक्षा कराई जाएगी।
पिछले साल से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को ओएमआर शीट दी जा रही है। इस पर उनको अपना रोल नंबर वाली जगह को पेन से नंबर को गोला करना होता है। कॉलेजों को बताने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पिछली परीक्षा में रोल नंबर को गलत तरीके से भरा, जिसके कारण उनका परिणाम लटक गया।
इसकी शिकायत छात्रों के साथ ही छात्र प्रतिनिधियों ने परीक्षा नियंत्रक से की। इसके बाद जब मामले की जांच शुरू कराई गई तो पता चला कि विद्यार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अपने अनुक्रमांक को सही तरीके से नहीं भरा गया है।
परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि सभी प्राचार्यों, प्रबंधकों को एक पत्र भेजकर पिछले साल की गलतियों का संज्ञान लेकर परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों से सही तरीके से कॉपियों में रोल नंबर को भरने की जानकारी देने को कहा गया है।