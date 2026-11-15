काशी विद्यापीठ: परीक्षा से पहले ओएमआर शीट भरने की सीखेंगे बारीकियां, पिछले गलतियों से लिया सबक

काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा में सवालों का जवाब देने के पहले ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना सिखाया जाएगा। पिछले साल ओएमआर सीट पर गलत रोल नंबर भरने से विद्यार्थियों की कॉपी मूल्यांकन में परेशानी हुई थी। विवि की ओर से यूजी, पीजी में तीसरे, पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा की शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। 20 जनवरी तक अलग-अलग तिथि में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए जर्नलिज्म सहित अन्य कोर्स की परीक्षा कराई जाएगी।

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