Varanasi News: काशी में 7 साल पहले दिवाली पर पड़ी थी कड़ाके की ठंड, पिछले 6 बार से एक जैसा मौसम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:07 AM IST
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शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। सात साल पहले काशी में दिवाली पर कड़ाके की ठंड पड़ी थी, वो अक्तूबर का महीना था। उसके बाद के छह साल में दिवाली अक्तूबर में पड़ी हो या नवंबर में, काशी के मौसम में हल्का-फुल्का का ही फर्क रहा है। पिछली छह दिवाली में काशी का अधिकतम तापमान 30 से 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 22 डिग्री के बीच में ही रहा है। यानी कि दिन के तापमान में सिर्फ दो से 4.8 डिग्री तो रात को आठ डिग्री तक का फर्क आया है। हालांकि, उससे पहले 2019 में दिवाली पर ही तेज सिहरन शुरू हो गई थी। उस दिन दिवाली 27 अक्तूबर को पड़ी थी और अधिकतम तापमान मात्र 25 डिग्री तक आ गया था। शुक्रवार को काशी का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा 32.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 कम 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि पिछले साल छह नवंबर को 32.9 डिग्री और 18 डिग्री तापमान था। पिछले साल दिवाली पर काशी का पारा 19 से लेकर 33 डिग्री के बीच था। इस बार दिवाली में काशी में दिन का पारा 30 से 32 डिग्री के बीच ही रह सकता है।
आगामी दिनों में ठंड का कोई अलर्ट नहीं
यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक ठंड को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद से ठंडक शुरू हो सकती है। इसके पहले मौसम पर प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा अलनीनो का प्रभाव रहेगा।
Iपिछली 6 दिवाली पर काशी का अधिकतम और न्यूनतम तापमानI
13 नवंबर 2020 को 31.6 डिग्री और 18.8 डिग्री।
तीन नवंबर 2021 को 31.2 डिग्री और 14 डिग्री।
23 अक्तूबर 2022 को 34.2 डिग्री और 18.6 डिग्री।
11 नवंबर 2023 को 30 डिग्री और 17.5 डिग्री।
30 अक्तूबर 2024 को 34.8 डिग्री और 22.7 डिग्री।
19 अक्तूबर 2025 को 33 डिग्री और 19 डिग्री।
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। सात साल पहले काशी में दिवाली पर कड़ाके की ठंड पड़ी थी, वो अक्तूबर का महीना था। उसके बाद के छह साल में दिवाली अक्तूबर में पड़ी हो या नवंबर में, काशी के मौसम में हल्का-फुल्का का ही फर्क रहा है। पिछली छह दिवाली में काशी का अधिकतम तापमान 30 से 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 22 डिग्री के बीच में ही रहा है। यानी कि दिन के तापमान में सिर्फ दो से 4.8 डिग्री तो रात को आठ डिग्री तक का फर्क आया है। हालांकि, उससे पहले 2019 में दिवाली पर ही तेज सिहरन शुरू हो गई थी। उस दिन दिवाली 27 अक्तूबर को पड़ी थी और अधिकतम तापमान मात्र 25 डिग्री तक आ गया था। शुक्रवार को काशी का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा 32.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 कम 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि पिछले साल छह नवंबर को 32.9 डिग्री और 18 डिग्री तापमान था। पिछले साल दिवाली पर काशी का पारा 19 से लेकर 33 डिग्री के बीच था। इस बार दिवाली में काशी में दिन का पारा 30 से 32 डिग्री के बीच ही रह सकता है।
आगामी दिनों में ठंड का कोई अलर्ट नहीं
यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक ठंड को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद से ठंडक शुरू हो सकती है। इसके पहले मौसम पर प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा अलनीनो का प्रभाव रहेगा।
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Iपिछली 6 दिवाली पर काशी का अधिकतम और न्यूनतम तापमानI
13 नवंबर 2020 को 31.6 डिग्री और 18.8 डिग्री।
तीन नवंबर 2021 को 31.2 डिग्री और 14 डिग्री।
23 अक्तूबर 2022 को 34.2 डिग्री और 18.6 डिग्री।
11 नवंबर 2023 को 30 डिग्री और 17.5 डिग्री।
30 अक्तूबर 2024 को 34.8 डिग्री और 22.7 डिग्री।
19 अक्तूबर 2025 को 33 डिग्री और 19 डिग्री।