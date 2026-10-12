बुजुर्गों की सेवा दायित्व नहीं, संस्कार है : अशोक चौरसिया

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वाराणसी। नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया दुर्गाकुंड स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने वहां रह रहीं बुजुर्ग माताओं से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और फल, मिठाई व साड़ी भेंट की। उन्होंने बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद भी लिया। अशोक चौरसिया ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा केवल दायित्व नहीं, बल्कि संस्कार है। बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद जीवन की बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करना है। इस दौरान क्षेत्र उपाध्यक्ष नवरतन राठी, अमित राय, उत्तम ओझा, अनिल गुप्ता, संतोष सोलापुरकर, संजीव चौरसिया, सत्यम तिवारी और शैलेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो