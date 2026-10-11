काशी में नो मीट जोन: नवरात्र और फाइटर जेट्स को लेकर बंद रहेंगी मांस की दुकानें, वध भी प्रतिबंधित; बना दायरा

अगले 16 दिन तक शहर में सभी मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पहले नवरात्र फिर एयर शो के दौरान आने वाले फाइटर जेट्स को बर्ड-हिट से बचाने के लिए 11 से 26 अक्तूबर तक दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम ने आदेश श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रख जारी किया है। शासनादेश के तहत किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर के 500 मीटर के परिक्षेत्र में, निगम सदन के प्रस्ताव के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ धाम को केंद्र मानकर दो किलोमीटर की परिधि में मांस की बिक्री, उपयोग और पशु वध पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

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पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में 11 से 19 अक्तूबर तक शहर की सभी मांस, मछली और मुर्गी की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बताया कि इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।