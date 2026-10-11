वाराणसी: कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर चीनी मांझे ने रेता गला, साड़ी कारोबारी की मौत; दर्शन करने के बाद जा रहे थे घर

घटना की सूचना पाकर जैतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और सुनील के परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस ने साड़ी कारोबारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कज्जाकपुरा ओवरब्रिज पर इस तरह का यह पहला हादसा है।



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब नौ बजे फ्लाईओवर पर हादसा हुआ। विकास कुमार सोनकर अपने परिवार के साथ पुल से गुजर रहे थे। उन्होंने सड़क पर एक व्यक्ति को गिरा देखा। उनकी गर्दन से खून निकल रहा था और वह तड़प रहे थे। विकास ने तत्काल बाइक सवारों को रोककर मदद मांगी।



इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अमन जायसवाल ने बताया कि वह लोग पुल पर टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक से जा रहे सुनील के गले में पतंग का मांझा फंस गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह सड़क पर गिर पड़े। उनकी गर्दन से तेजी से खून निकल रहा था।



लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। अस्पताल पहुंचे मृतक के छोटे भाई सुशील कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई साड़ी के कारोबारी थे और परिवार के साथ आशापुर स्थित मकान में रहते थे। उनके बेटे यश गुजराती की तबीयत दो दिन से खराब थी। रविवार सुबह सुनील चौखंभा स्थित गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए थे।