वाराणसी: चिता के लिए रखी लकड़ी उठाकर सिर पर मारा, युवक को किया अधमरा; घायल को पकड़कर चिल्लाता रहा साथी

मणिकर्णिका घाट पर अपने बहनोई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक को कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में बेहोश हुए युवक को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले में चंदौली निवासी रमेश सिंह ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

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रमेश सिंह की तहरीर के अनुसार, घटना नौ अक्तूबर की है। वह अपने बहनोई स्वर्गीय बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मणिकर्णिका घाट आए थे। इसी दौरान उनके भांजे अभिषेक सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे अभिषेक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। विज्ञापन



घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहीं, आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक के साथ हुई इस घटना से परिजनों में चिंता और आक्रोश है। रमेश सिंह की तहरीर के अनुसार, घटना नौ अक्तूबर की है। वह अपने बहनोई स्वर्गीय बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मणिकर्णिका घाट आए थे। इसी दौरान उनके भांजे अभिषेक सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे अभिषेक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया।घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहीं, आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक के साथ हुई इस घटना से परिजनों में चिंता और आक्रोश है।

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