वाराणसी: चिता के लिए रखी लकड़ी उठाकर सिर पर मारा, युवक को किया अधमरा; घायल को पकड़कर चिल्लाता रहा साथी
मणिकर्णिका घाट पर नौ अक्तूबर को बहनोई के अंतिम संस्कार में आए अभिषेक सिंह को कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। चंदौली निवासी रमेश सिंह के अनुसार, हमले में अभिषेक बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। छह नामजद लोगों समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दी गई है।
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मणिकर्णिका घाट पर अपने बहनोई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक को कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में बेहोश हुए युवक को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले में चंदौली निवासी रमेश सिंह ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
रमेश सिंह की तहरीर के अनुसार, घटना नौ अक्तूबर की है। वह अपने बहनोई स्वर्गीय बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मणिकर्णिका घाट आए थे। इसी दौरान उनके भांजे अभिषेक सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे अभिषेक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया।
घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहीं, आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक के साथ हुई इस घटना से परिजनों में चिंता और आक्रोश है।
छह लोगों समेत अन्य के खिलाफ शिकायत
रमेश सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के आधार पर ऋषिकेश चौधरी, बादल चौधरी, गोलू चौधरी, शनि चौधरी, गुड्डू चौधरी और अनिल चौधरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भांजे के साथ मारपीट करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।
शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, इस मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है।