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हॉकी प्रतियोगिता: नागेंद्र ने दिलाई बढ़त, अंतिम सात मिनट में विवेक व नीरज ने वाराणसी को फाइनल में पहुंचाया

Sat, 03 Oct 2026 11:22 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 03 Oct 2026 11:22 AM IST
सार

पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में खेले गए मुकाबले के दूसरे हाफ में नागेंद्र ने बढ़त दिलाई। वहीं मैच के अंतिम सात मिनट में विवेक और नीरज ने दो गोल कर वाराणसी को फाइनल में पहुंचाया। 

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senior men hockey tournament semi-finals played at Dr. Bhimrao Ambedkar Stadium in Lalpur
हॉकी खेलते खिलाड़ी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश स्तरीय खेल समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल लालपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले के दूसरे हाफ में नागेंद्र ने वाराणसी को बढ़त दिलाई और अंतिम समय में नीरज और विवेक ने दो गोल कर वाराणसी को फाइनल में पहुंचा दिया। प्रतियोगिता का फाइनल शनिवार को सुबह 10 बजे से वाराणसी मंडल और लखनऊ छात्रावास के बीच खेला जाएगा।

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पहला सेमीफाइनल दोपहर डेढ़ बजे रामपुर छात्रावास और वाराणसी मंडल के बीच खेला गया। इसमें वाराणसी मंडल ने रामपुर छात्रावास को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच शुरू होते ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन पहला हाफ गोलरहित बराबरी पर छूटा। 
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दूसरे हाफ में वाराणसी मंडल की टीम ने तेजी दिखाई और मैच का पहला गोल नागेंद्र ने 26वें मिनट में डी एरिया से तीन मीटर की दूरी से किया। इसके बाद बढ़े मनोबल के साथ खेलते हुए वाराणसी मंडल की टीम ने मैच समाप्त होने से सात मिनट पहले तीन मिनट के अंतराल में विवेक पाल और नीरज ने दो गोल कर टीम को 3-0 से जीत दिलाकर वाराणसी मंडल को फाइनल में पहुंचा दिया।
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प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल साढ़े तीन बजे से वाराणसी छात्रावास और लखनऊ छात्रावास के बीच हुआ। इसमें लखनऊ छात्रावास ने वाराणसी छात्रावास को 7-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई।  

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