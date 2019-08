सऊदी अरब के राजा ने ट्विटर शेयर की 1955 की फोटो, वाराणसी से रिश्ते को लेकर ताजा हो गई यादें

वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी ने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्माद दिया है। पीएम मोदी के सऊदी दौरे के समय सऊदी अरब के राजा सलमान ने 1955 की फोटो अपने ट्विटर पर शेयर करके बनारस की यादें ताजा कर दी हैं। आजाद भारद के बाद तत्कालीन सऊदी के राजा पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे।1955 में तत्कालीन सऊदी के राजा सऊद ने उस समय भारत की 17 दिवसीय यात्रा की थी। वह 27 नवंबर 1955 को भारत आए थे। उस दौरान उन्होंने भारत के आठ शहरों का भ्रमण किया था। साथ ही वह वाराणसी में भी आए थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की मौजूदगी में सऊदी किंग ने कहा था कि "मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए संतोष के साथ पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि भारतीय मुस्लमानों का भाग्य सुरक्षित हाथों में है।"

#King_#Saud stressed in his speech in the presence of President,Rajendra Prada,and Prime MinisterJawaharlal #Nehru,in which he said:”I desire to say to my #Muslim brethren all over the world with satisfaction that the fate of #Indian_Muslims is in safe hands.”That was his wish.