Varanasi News: संजय मिश्रा जितने अच्छे कलाकार, उससे बेहतर इंसान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
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वाराणसी। सड़क पर फोटोग्राफी से लेकर ढाबे पर काम करने और फिर मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक का सफर तय करने वाले अभिनेता संजय मिश्रा को राष्ट्रीय फिल्म समारोह में राष्ट्रपति के हाथों रजत कमल से सम्मानित किए जाने की खुशी बनारस में भी मनाई गई। शिव बारात समिति, जिसके संजय मिश्रा संरक्षक हैं, ने उनके सम्मान के साथ उनकी शादी की वर्षगांठ पर दोहरे जश्न का आयोजन किया। समिति परिवार ने पटाखे छोड़े, मिठाई खिलाई और बनारस के इस कलाकार को बधाई दी। इस मौके पर शिव बारात समिति परिवार के दिलीप सिंह, पवन खन्ना, महेश माहेश्वरी, कमल कुमार सिंह, संजय अग्रवाल, शम्मी खत्री, विवेक शुक्ला, गोरख यादव, डॉ. सुदेश खन्ना, लकी केशरी, अभिषेक गुप्ता, आर्यन यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो
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