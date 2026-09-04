सफाईकर्मी का बेटा बना काशी क्षेत्र का महामंत्री: भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बजे ढोल; कहा- आभारी रहूंगा

इससे जिले में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। संगठन का आभार जताते हुए अजीत रावत ने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उनके लिए गौरव की बात है। वह पार्टी नेतृत्व के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।



उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। एक सफाईकर्मी के परिवार से निकलकर संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक पहुंचना पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक व्यवस्था में कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास को दर्शाता है। इसी क्रम में पूर्व जिला महामंत्री रामसुंदर निषाद को क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व सौंपे जाने पर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा।



इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य अशोक मिश्रा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रमेश पटेल, संजीव त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य मोहन कुशवाहा, बृजेश श्रीवास्तव, शंभूनारायण सिंह, अनिल सिंह, नगर अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी रजनीश रघुवंशी, सह मीडिया प्रभारी अमन मौर्या, धीरेंद्र पांडेय, अभिषेक गुप्ता, अनुपम तिवारी, आलोक रावत आदि मौजूद रहे।