Varanasi News: काशी विद्यापीठ में एलबीएस हॉस्टल में दो दिन होगा कमरा का आवंटन

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काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में छात्रों को कमरा का आवंटन 28-29 सितंबर को होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची के आधार पर नियमानुसार कमरा आवंटित किया जाएगा। मुख्य गृहपति डॉ. नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में नव प्रवेशी चयनित छात्रों की सूची छात्रावास के कार्यालय में लगी हुई है। छात्र 28-29 सितंबर को पूर्वाह्न 11 से छात्रावास कार्यालय में उपस्थित होकर अपना-अपना छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। साथ ही आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए हैं और वे छात्र जिन्होंने एलबीएस छात्रावास में कक्ष आवंटन कराने हेतु आवेदन जमा किए हैं, उन सभी छात्रों का भी उक्त तिथि में कक्ष आवंटन होगा। छात्रावास कक्ष आवंटन शुल्क सात हजार है। डॉ. सिंह ने बताया कि छात्रावास कक्ष आवंटन शुल्क रसीद, मेस शुल्क रसीद की छायाप्रति संबंधित छात्रावास के कार्यालय में जमा करने के बाद कक्ष आवंटन किया जाएगा।