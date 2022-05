{"_id":"62789ccab8f17f39145b72ad","slug":"road-accident-varanasi-azamgarh-highway-one-killed-and-six-injured-in-three-separate-accidents","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दर्दनाक: वाराणसी-आजमगढ़ हाईवे पर तीन अलग-अलग हादसों में एक की मौत, छह घायल, लगा लंबा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 09 May 2022 10:17 AM IST