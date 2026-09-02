न्यूज इंपैक्ट: रागिनी की पुकार पर एक किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे डीएम, ट्राईसाइकिल संग पढ़ाई का सामान दिया

छह माह की उम्र में टूटा था पैर, इलाज में बिक गए गहने

रागिनी के पैर के इलाज के बारे में जिलाधिकारी ने उसकी मां बबीता से जानकारी ली। बबीता ने बताया कि रागिनी करीब छह माह की थी, तभी उसे इलाज के लिए बलिया ले जाते समय रास्ते में हादसा हो गया और उसका पैर टूट गया। इसके बाद मऊ तक कई जगह इलाज कराया गया। इलाज में करीब चार लाख रुपये खर्च हो गए। बेटी के इलाज के लिए उसने अपने शरीर के सारे गहने तक बेच दिए। काफी इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि पैर अब ठीक नहीं हो पाएगा। इसके बाद वह थक-हारकर बैठ गई।



रागिनी के इलाज को लेकर डीएम ने सीएमओ डॉ. अभय नारायण राय से जानकारी ली और बच्ची की जांच कराने के बाद हायर सेंटर भेजने के निर्देश दिए। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराग सिंह ने बताया कि पैर काफी समय से टूटा होने के कारण उसे जोड़ना संभव नहीं है, हालांकि बच्ची की आवश्यक जांच कराई जाएगी। पीएचसी मनियर प्रभारी डॉ. दिग्विजय कुमार को रागिनी को वाहन से बलिया ले जाकर जांच कराने की जिम्मेदारी दी गई।