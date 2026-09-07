रील: सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने की आदत पहुंचा रही जेल, मंदिर में दर्शन से हर्ष फायरिंग तक; जानें मामले

काशी में सोशल मीडिया और रील का क्रेज तेजी से बढ़ा है। गंगा घाट, मंदिर, बाजार और सार्वजनिक स्थान युवाओं के लिए कंटेंट बनाने की पसंदीदा जगह बन गए हैं। लेकिन वायरल होने की चाहत में बनाए गए कुछ वीडियो विवाद का कारण भी बने।

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कई मामलों में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस तक मामला पहुंचा और प्राथमिकी की कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल का नाम वाराणसी में कई बार विवादों से जुड़ा। 2022 में उनके पोस्टर को लेकर शहर में विवाद हुआ था।