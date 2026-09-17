बनारस में बारिश: आराजीलाइन में सबसे ज्यादा 32 मिमी बारिश, 22 सितंबर तक लौटेगा मानसून

बनारस में बुधवार को सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश आराजीलाइन में हुई। इसके बाद सदर में 11.5 मिमी, हरहुआ में नौ मिमी, बाबतपुर में 6.5 मिमी, पिंडरा में साढ़े 5.5 मिमी बारिश हुई। चोलापुर में साढ़े तीन मिमी हुई। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुरवाई बही। इससे उमस भी बढ़ी।

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बुधवार को दिन में 11:30 बजे तक तेज धूप अचानक छंटने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोपहर में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री ऊपर 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विज्ञापन



यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद मानसून 22 सितंबर तक यूपी से लौट जाएगा। बुधवार को दिन में 11:30 बजे तक तेज धूप अचानक छंटने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोपहर में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री ऊपर 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद मानसून 22 सितंबर तक यूपी से लौट जाएगा।

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