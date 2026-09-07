रेलवे समाचार: वाराणसी से चंडीगढ़ तक दो महीने तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, 20 कोच होंगे; जान लें पूरी डिटेल

वापसी में ट्रेन नंबर 04228 चंडीगढ़ से सुबह छह बजे रवाना होगी। अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर होते हुए शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद रायबरेली और मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ के रास्ते देर रात 12:55 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी।



इसके अलावा चंडीगढ़ से पटना जंक्शन के बीच भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। ट्रेन नंबर 04512 चंडीगढ़-पटना जंक्शन एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 04511 पटना-चंडीगढ़ का संचालन दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को होगा।



यह ट्रेन वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए पटना पहुंचेगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों के संचालन से पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार के यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। आरक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर भी यात्रियों का दबाव कम होगा।