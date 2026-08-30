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Varanasi News: राहुल श्रीवास्तव बने रोटरी सारनाथ के अध्यक्ष और संजय सचिव

Sun, 30 Aug 2026 01:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:27 AM IST
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Rahul Srivastava becomes President and Sanjay Secretary of Rotary Sarnath.
रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करते अतिथि। संवाद
वाराणसी। रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ के 37वें पद ग्रहण समारोह में शनिवार को ककरमत्ता स्थित एक होटल में मंडलाध्यक्ष पूनम गुलाटी की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष निशा श्रीवास्तव ने नए अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव को कॉलर और हैमर देकर कार्यभार सौंपा। संजय कुमार श्रीवास्तव ने सचिव का पदभार संभाला। चार को नई सदस्यता दिलाई गई। क्लब के वाराणसी क्षेत्र प्रमुख अनिल जाजोदिया ने निवर्तमान टीम को बधाई देते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्लब में चार नए सदस्य भी शामिल हुए। राहुल श्रीवास्तव ने रोटरी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान देवेंद्र गोयल, सुषमा श्रीवास्तव, संजय कुमार कपूर, प्रशांत नागर, प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं। संवाद
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