नव निर्वाचित वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा का बृहस्पतिवार का समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरि के कैंप कार्यालय पर अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ।

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आशुतोष सिन्हा ने अपनी जीत को समाजवादी पार्टी के सम्मान और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने इसे जनता के विश्वास की जीत भी कहा। उन्होंने मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने को अपनी प्राथमिकता कहा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उनकी नीतियों से त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरविंद गिरि ने इस जीत को समाजवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों का परिणाम बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। आशुतोष सिन्हा ने बलिया में चुनाव प्रभारी के रूप में अरविंद गिरि के संगठनात्मक योगदान की सराहना की।इस दौरान सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील मौर्य, प्रदेश सचिव रामाशंकर खरवार का भी स्वागत हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रामनाथ पटेल, रविंद्र नाथ यादव, जमाल आलम, सुभाष यादव, सर्वजीत यादव,धनजी यादव, बलराम यादव, हरिनाथ पासवान आदि आदि रहे।