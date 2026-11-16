साइबर ठगों का नेटवर्क खंगालेगी तकनीक: प्रतिबिंब बताएगा साइबर ठगों का ठिकाना, म्यूल हंटर एआई रोकेगा ठगी की रकम

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डिजिटल दौर में साइबर अपराधियों के बदलते पैंतरों को मात देने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों ने अपनी रणनीति पूरी तरह हाई-टेक कर ली है। पारंपरिक जांच के बजाय अब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग और जियो-मैपिंग जैसे आधुनिक डिजिटल हथियारों से लैस हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल पर उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे उन्नत टूल्स मिले हैं, जिनसे ठगी के बाद रकम को बचाना और अपराधियों तक पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। विज्ञापन



साइबर क्राइम विशेषज्ञ अधिकारियों के अनुसार साइबर पुलिस के पास सबसे कारगर हथियार प्रतिबिंब है। समन्वय प्लेटफॉर्म का यह मॉड्यूल जीआईएस तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों और उनके फर्जी कॉल सेंटरों की सटीक लोकेशन को लाइव मैप पर दिखाता है। इससे पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि देश के किस कोने में किस मोबाइल नंबर या डिवाइस से ठगी की जा रही है। इस तकनीक से अंतरराज्यीय छापेमारी में बड़ी सफलता मिल रही है। विज्ञापन

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साइबर ठग चोरी का पैसा छिपाने के लिए किराए के बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) का इस्तेमाल करते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया है। यह टूल मशीन लर्निंग की मदद से संदिग्ध लेनदेन के पैटर्न को पलक झपकते ही पहचान लेता है। इससे ठगों द्वारा पैसा निकाले जाने से पहले ही उन खातों को फ्रीज करने में पुलिस और बैंकों को बड़ी मदद मिल रही है।

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1930 पर कॉल करते ही सक्रिय होता है सुरक्षा कवच

अधिकारियों के अनुसार साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह प्रणाली पुलिस, 1500 से अधिक बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एक साथ जोड़ती है, जिससे कुछ ही मिनटों में ठगी की रकम को अगले खाते में ट्रांसफर होने से रोक (होल्ड) दिया जाता है। इसके अलावा, बैंकों और पुलिस के पास संदिग्ध मोबाइल नंबरों, खातों और आईएमईआई नंबरों का एक साझा डेटाबेस (सस्पेक्ट रजिस्ट्री) भी तैयार किया गया है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहले ही ब्लॉक कर देता है। डार्क वेब की निगरानी को साइबर कमांडो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े साइबर हमलों और बड़े सिंडिकेट की निगरानी के लिए साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर की शुरुआत की गई है।

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ठगी होने पर अपनाएं गोल्डन आवर फॉर्मूला

एडीसीपी साइबर क्राइम नृपेंद्र सिंह ने बताया कि ठगी के शुरुआती 1 से 2 घंटे (गोल्डन आवर) बेहद अहम होते हैं। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, बैंक खाते में पैसा फ्रीज होने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। cybercrime.gov.in पर ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक स्टेटमेंट और संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी के साथ तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराएं।