फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Prasanna Pradhan appointed Airport Director in Varanasi Puneet Gupta transferred to headquarters

वाराणसी: प्रसन्ना प्रधान को मिली एयरपोर्ट निदेशक की जिम्मेदारी, पुनीत गुप्ता मुख्यालय भेजे गए

Tue, 13 Oct 2026 01:23 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 13 Oct 2026 01:23 PM IST
सार

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संशोधित प्रशासनिक आदेश के तहत प्रसन्ना प्रधान को वाराणसी एयरपोर्ट का नया निदेशक बनाया गया है। पुनीत गुप्ता को मुख्यालय में जीएम (आरसीएस) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि संतोष ढोके पुणे एयरपोर्ट के निदेशक बने रहेंगे।

विज्ञापन
Prasanna Pradhan appointed Airport Director in Varanasi Puneet Gupta transferred to headquarters
प्रसन्ना प्रधान होंगे वाराणसी एयरपोर्ट के नए निदेशक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी के निदेशक पद पर प्रसन्ना प्रधान की नियुक्ति की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से जारी संशोधित प्रशासनिक आदेश में यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर तैनात पुनीत गुप्ता को मुख्यालय में जीएम (आरसीएस) (एक्स-कैडर) के पद पर भेजा गया है।
विज्ञापन


पहले जारी आदेश में हुआ बदलाव
संशोधित आदेश के अनुसार, प्रसन्ना प्रधान अब वाराणसी एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक (एपीडी) होंगे। इससे पहले उन्हें पुणे एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की चर्चा थी। वहीं, पुनीत गुप्ता को पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने का आदेश प्रस्तावित था, लेकिन संशोधित सूची में उन्हें मुख्यालय में तैनाती दी गई है।
विज्ञापन


 
Trending Videos

पुणे में बने रहेंगे संतोष ढोके
प्रशासनिक बदलाव के तहत संतोष ढोके को पुणे एयरपोर्ट के निदेशक पद पर यथावत रखा गया है। पहले जारी आदेश में उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की बात थी। संशोधित आदेश के बाद वाराणसी, पुणे और मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed