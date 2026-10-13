वाराणसी: प्रसन्ना प्रधान को मिली एयरपोर्ट निदेशक की जिम्मेदारी, पुनीत गुप्ता मुख्यालय भेजे गए

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पहले जारी आदेश में हुआ बदलाव

संशोधित आदेश के अनुसार, प्रसन्ना प्रधान अब वाराणसी एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक (एपीडी) होंगे। इससे पहले उन्हें पुणे एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की चर्चा थी। वहीं, पुनीत गुप्ता को पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने का आदेश प्रस्तावित था, लेकिन संशोधित सूची में उन्हें मुख्यालय में तैनाती दी गई है। विज्ञापन



संशोधित आदेश के अनुसार, प्रसन्ना प्रधान अब वाराणसी एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक (एपीडी) होंगे। इससे पहले उन्हें पुणे एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की चर्चा थी। वहीं, पुनीत गुप्ता को पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने का आदेश प्रस्तावित था, लेकिन संशोधित सूची में उन्हें मुख्यालय में तैनाती दी गई है।

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी के निदेशक पद पर प्रसन्ना प्रधान की नियुक्ति की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से जारी संशोधित प्रशासनिक आदेश में यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर तैनात पुनीत गुप्ता को मुख्यालय में जीएम (आरसीएस) (एक्स-कैडर) के पद पर भेजा गया है।