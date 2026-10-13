वाराणसी: प्रसन्ना प्रधान को मिली एयरपोर्ट निदेशक की जिम्मेदारी, पुनीत गुप्ता मुख्यालय भेजे गए
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 13 Oct 2026 01:23 PM IST
सार
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संशोधित प्रशासनिक आदेश के तहत प्रसन्ना प्रधान को वाराणसी एयरपोर्ट का नया निदेशक बनाया गया है। पुनीत गुप्ता को मुख्यालय में जीएम (आरसीएस) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि संतोष ढोके पुणे एयरपोर्ट के निदेशक बने रहेंगे।
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विस्तार
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी के निदेशक पद पर प्रसन्ना प्रधान की नियुक्ति की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से जारी संशोधित प्रशासनिक आदेश में यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर तैनात पुनीत गुप्ता को मुख्यालय में जीएम (आरसीएस) (एक्स-कैडर) के पद पर भेजा गया है।
पहले जारी आदेश में हुआ बदलाव
संशोधित आदेश के अनुसार, प्रसन्ना प्रधान अब वाराणसी एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक (एपीडी) होंगे। इससे पहले उन्हें पुणे एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की चर्चा थी। वहीं, पुनीत गुप्ता को पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने का आदेश प्रस्तावित था, लेकिन संशोधित सूची में उन्हें मुख्यालय में तैनाती दी गई है।
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पहले जारी आदेश में हुआ बदलाव
संशोधित आदेश के अनुसार, प्रसन्ना प्रधान अब वाराणसी एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट निदेशक (एपीडी) होंगे। इससे पहले उन्हें पुणे एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की चर्चा थी। वहीं, पुनीत गुप्ता को पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने का आदेश प्रस्तावित था, लेकिन संशोधित सूची में उन्हें मुख्यालय में तैनाती दी गई है।
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पुणे में बने रहेंगे संतोष ढोके
प्रशासनिक बदलाव के तहत संतोष ढोके को पुणे एयरपोर्ट के निदेशक पद पर यथावत रखा गया है। पहले जारी आदेश में उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की बात थी। संशोधित आदेश के बाद वाराणसी, पुणे और मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है।
प्रशासनिक बदलाव के तहत संतोष ढोके को पुणे एयरपोर्ट के निदेशक पद पर यथावत रखा गया है। पहले जारी आदेश में उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट का निदेशक बनाए जाने की बात थी। संशोधित आदेश के बाद वाराणसी, पुणे और मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है।