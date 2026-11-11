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Varanasi News: मिट्टी के अखाड़े में किया अभ्यास, मैट पर जीता अंतरराष्ट्रीय पदक

Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
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Practiced in a mud arena, won an international medal on the mat
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मिट्टी के अखाड़े में अभ्यास करने वाली भरथरा गांव निवासी प्रीति पटेल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है। उन्होंने कजाकिस्तान में चार से नौ नवंबर तक आयोजित एशियन कुराश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कोच अजीत पाल ने बताया कि प्रीति रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के मथुरापुर (भरथरा) की रहने वाली हैं। वह अपनी मां सरिता पटेल के साथ सब्जी बेचकर पढ़ाई, खेल किट और खानपान का खर्च उठाती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अभ्यास जारी रखा और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किया।
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