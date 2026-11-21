काशी के षोड्श विष्णु मंदिरों, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों, मठों और आश्रमों में भी भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी विवाह हुआ। श्रद्धालुओं ने व्रत रखा और गंगा स्नान कर दान-पुण्य किया। वहीं, भगवान के जागृत होते ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए।हरि प्रबोधिनी एकादशी पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित प्राचीन श्रीबद्रीनारायण मंदिर में तुलसी विवाह हुआ। भगवान श्री विष्णु के स्वरूप श्री बद्रीनारायण का मोहक शृंगार हुआ। षोडशोपचार विधि से पूजन हुआ। 11 शास्त्रियों ने वैदिक परंपरानुसार पुरुषसूक्त का सस्वर पाठ किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव एवं हरिहर के जयघोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण हुआ।

चार माह बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी (देवोत्थान एकादशी) पर शुक्रवार को जगत के पालनहार भगवान विष्णु योगनिद्रा पूर्ण कर जागृत हुए। श्रीहरि नारायण के जागृत होने के साथ ही प्रभु का शालिग्राम स्वरूप में तुलसी विवाह हुआ। श्रद्धालुओं ने विविध नैवेद्य के साथ माता तुलसी का शृंगार कर विवाह की रस्म निभाई।

श्रीविष्णु चरण पादुका मणिकर्णिका सेवा समिति की ओर से मणिकर्णिका घाट स्थित प्राचीन श्री विष्णु चरण पादुका का पूजन हुआ। पूजन अर्चन कर प्रभु से लोककल्याण की कामना की गई। इसके संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की दृष्टि से चांदी से रजत जड़ित किया गया। पूजन में पं. विवेक शुक्ला, पं. देवेन्द्र नाथ शुक्ल आदि रहे। विष्णु तीर्थ आदिकेशव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भीड़ रही।



भगवान श्रीहरि विष्णु के आदिकेशव स्वरूप, माता लक्ष्मी एवं माता तुलसी की आरती उतारी गई। नमामि गंगे के सदस्यों ने पूजा की। ललिता घाट स्थित पद्मनाभ मंदिर में भगवान श्रीहरि विष्णु का षोडशोपचार पूजन एवं पुरुषसूक्त पाठ हुआ। माता अन्नपूर्णा मंदिर के समीप चारों वेदों का सामूहिक वैदिक पाठ हुआ।



हनुमान घाट पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व सदस्य वैदिक विद्वान के वेंकटरमण घनपाठी के आचार्यत्व में दक्षिण भारतीय भक्तों ने पूजन अर्चन किया। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा-अर्चना, दीपदान, भगवान का स्मरण, तुलसी विवाह हुआ। घनपाठी ने सनातनियों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर जोर दिया।