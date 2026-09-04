पावरलिफ्टिंग: महिला और पुरुष दोनों वर्ग में महाराष्ट्र की टीम को खिताब, यूपी को मिला दूसरा स्थान; जुटे दिग्गज

गाजीपुर शहर के महुआबाग स्थित एक हाल में 52वीं पुरुष एवं 44वीं महिला नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप एवं स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बृहस्पतिवार की रात संपन्न इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

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अंतिम दिन कुल पांच केटेगरी की प्रतियोगिता हुई, इसमें महिला वर्ग के 84 किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र की प्रतिभा अरुन लोने ने कुल 535 किलो भार उठाकर पहला, महाराष्ट्र की संहिता मलिक ने कुल 490 किलो भार उठाकर दूसरा और आंध्र प्रदेश की ए माधुरी ने 430 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।महिला वर्ग के ही 84 किलो से अधिक भार वर्ग में आंध्र प्रदेश की डी अनुषा ने कुल 522.5 किलो भार उठाकर प्रथम, केरला की गौरी आर ने 480 किलो भार उठाकर द्वितीय और महाराष्ट्र की स्वरांगी पाटिल ने कुल 425 किलो भार उठाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया।पुरुष वर्ग के 105 किलो भार वर्ग की प्रतियोगिता में कर्नाटक के विश्वनाथ बी ने कुल 885 किलो भार उठकर पहला, मध्य प्रदेश के शशांक जोशी ने 867.5 किलो भार उठाकर दूसरा और मो. दानिश ने 857.5 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग के 120+ किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र के पृथ्वीराज शिंदे ने कुल 880 किलो भार उठाकर प्रथम, विदर्भ के रजत डोंगरे ने कुल 842.5 किलो उठाकर द्वितीय एवं मध्य प्रदेश के यशवर्धन सिंह ने कुल 820 किलो भार उठाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया।