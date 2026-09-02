बारिश में लड़खड़ाई बिजली आपूर्ति: ट्रांसफॉर्मर में खराबी से बत्ती गुल, बढ़ी फाॅल्ट की समस्या; टूट गया तार

मड़ौली वाराणसी एन्क्लेव कॉलोनी में सुबह नौ बजे पेड़ की डाली टूटकर तार पर गिर गई। इस कारण सरकारीपुरा और मुड़ौला क्षेत्र में बिजली कटी रही। करीब दो घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। सेंट जांस स्कूल के पास पोल में करंट उतर गया, तो भट्टी फीडर में धानीपुर के पास ट्रांसफॉर्मर में खराबी की वजह से लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा।



राजातालाब में जक्खिनी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े कई गांवों में बुधवार दोपहर एक ट्रांसफॉर्मर में खराबी से बिजली गुल हो गई। लोगों ने इसकी सूचना उपकेंद्र पर दी। इसके बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल करने में छह घंटे का समय लग गया। बारिश की वजह से शाहंशाहपुर गांव में विद्युत पोल के चारों तरफ की मिट्टी हट गई है।



इस वजह से पोल टेढ़ा होकर पिछले कई महीनों से झुका हुआ है। बारिश के बाद इसके गिरने का डर बना हुआ है। काशी विद्यापीठ की शिक्षक कॉलोनी में रहने वाली पम्मी सिंह, प्रियंका कुमारी और शशिप्रकाश सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे से बिजली गुल हो गई। इसकी सूचना उपकेंद्र को दी गई, लेकिन काफी प्रयास के बाद शाम छह बजे आपूर्ति बहाल हो सकी।