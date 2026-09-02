तीन दिन में उजड़ गया परिवार: मां-बेटी समेत तीन की मौत, शादी की चल रही थीं तैयारियां; पहुंची चिकित्सकों की टीम

उभांव थाना क्षेत्र के पशुहारी गांव में बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे एक परिवार की खुशियां महज तीन दिन में मातम में बदल गईं। स्वाइन फ्लू के अलर्ट के बीच शनिवार को पत्नी की मौत के बाद मंगलवार को बुजुर्ग मां ने भी दम तोड़ दिया। परिजन मां के अंतिम संस्कार से लौटे ही थे कि वाराणसी के ट्रामा सेंटर से बेटी प्रीति (23) की मौत की खबर आ गई। एक के बाद एक तीन मौतों से शिवचंद राजभर का परिवार पूरी तरह टूट गया। जिस घर में बेटी की शादी को लेकर तैयारियां चल रही थीं, वहां अब चीख-पुकार और सन्नाटा पसरा है। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

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पशुहारी गांव निवासी शिवचंद राजभर अपनी पत्नी आशा देवी (46), मां जोनिहा (76), बेटे मनन और बेटी प्रीति के साथ रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रोजी-रोटी के लिए शिवचंद कई वर्षों से कर्नाटक में रहकर वेल्डिंग का काम करते थे। करीब एक माह पहले वह बेटे मनन के साथ गांव लौटे थे। घर आने के बाद उन्होंने बेटी प्रीति की शादी तय की थी। इसके बाद परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और धीरे-धीरे खरीदारी भी होने लगी थी।