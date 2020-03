पीएम मोदी आज करेंगे काशी का जनता से संवाद, कोरोना वायरस को लेकर करेंगे सवाल-जवाब

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इससे बचने व सावधान रहने के उपाय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी की जनता से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को सभी काशीवासी न्यूज चैनल खासकर डीडी न्यूज, नरेंद्र मोदी एप, प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल आदि पर देख सकते हैं। काशीवासी नमो एप के जरिए अपने प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखेंगे और पीएम पूछे गए प्रश्नों का निराकरण(जवाब) करेंगे।विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है और इस बीमारी से पूरा विश्व डर के साये में जी रहा है। एक ओर जहां विकसित देश चीन, इटली, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस व जमर्नी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं वही दूसरी और भारत जैसा विकासशील देश इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिन-प्रतिदिन नए-नए सफल प्रयोग कर रहा है।

Prime Minister Narendra Modi to interact with citizens of Varanasi via video conferencing, today at 5 pm. (file pic) pic.twitter.com/EHxyamGwJF

