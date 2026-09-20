Varanasi News: प्रादेशिक हॉकी काशी के खिलाड़ियों ने जीता रजत पदक

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70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय हॉकी प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की अंडर 14 बालिका टीम ने रजत पदक जीता। रामपुर में चल रही इस प्रतियोगिता में फाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को 4-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। अंडर 14 बालक वर्ग में वाराणसी मंडल ने आजमगढ़ मंडल को 2-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। वाराणसी मंडल की तरफ से शुभम पटेल और शिवांश शेखर ने एक-एक गोल किया। अंडर 17 बालक वर्ग में तीसरे स्थान के लिए झांसी मंडल और वाराणसी मंडल के बीच मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। निर्णायकों ने गोल औसत के आधार पर वाराणसी मंडल को कांस्य पदक प्रदान किया।