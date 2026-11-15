Varanasi News: छठ पर समय से नहीं लौट पाए यात्री, 12 उड़ानें लेट, एक निरस्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
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वाराणसी। छठ महापर्व पर घर लौटने वालों की होड़ है। लोग जैसे तैसे घर वापसी कर रहे हैं। विमानों से लेकर ट्रेनों तक सीटें न होने के कारण लोग परेशान हैं। उसमें भी विमानों से लौटने वालों को देरी से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ रहा है। शनिवार को 12 उड़ानें देरी से आईं और गईं। जबकि एक निरस्त रही। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की मुंबई-वाराणसी-मुंबई की उड़ान निरस्त रही। हालांकि, इसकी जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी। वहीं, एयर इंडिया की दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 18 मिनट, इंडिगो की हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद 26 मिनट, चेन्नई-वाराणसी-चेन्नई 20 मिनट, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 18 मिनट, मुंबई-वाराणसी-मुंबई 28 मिनट और दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 40 मिनट की देरी से आयी और प्रस्थान की। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशनल कारणों और मौसम के कारण विमान देर से पहुंचे। इसलिए देरी से प्रस्थान किए। ब्यूरो
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