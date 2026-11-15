Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Passengers unable to return in time for Chhath; 12 flights delayed, one cancelled

Varanasi News: छठ पर समय से नहीं लौट पाए यात्री, 12 उड़ानें लेट, एक निरस्त

Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Passengers unable to return in time for Chhath; 12 flights delayed, one cancelled
वाराणसी। छठ महापर्व पर घर लौटने वालों की होड़ है। लोग जैसे तैसे घर वापसी कर रहे हैं। विमानों से लेकर ट्रेनों तक सीटें न होने के कारण लोग परेशान हैं। उसमें भी विमानों से लौटने वालों को देरी से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ रहा है। शनिवार को 12 उड़ानें देरी से आईं और गईं। जबकि एक निरस्त रही। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की मुंबई-वाराणसी-मुंबई की उड़ान निरस्त रही। हालांकि, इसकी जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी। वहीं, एयर इंडिया की दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 18 मिनट, इंडिगो की हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद 26 मिनट, चेन्नई-वाराणसी-चेन्नई 20 मिनट, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 18 मिनट, मुंबई-वाराणसी-मुंबई 28 मिनट और दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 40 मिनट की देरी से आयी और प्रस्थान की। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशनल कारणों और मौसम के कारण विमान देर से पहुंचे। इसलिए देरी से प्रस्थान किए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें