फिटनेस का फॉर्मूला: एक किलो भी वजन बढ़ा तो चूक सकते हैं, राजकुमार पाल ने बताया 2028 का मिशन

करमपुर गांव में आपको किसी शहर से बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। ग्राउंड और जिम दोनों यहां पर है। अब तो एस्ट्रोटर्फ हो गया है। हां, ये नहीं होता तो फिर सोचना पड़ता। आपका फैट या वजन एक या दो किलोग्राम भी बढ़ जाए तो बड़े मैचों में खेलना मुश्किल हो जाएगा।ऑयली, फैटी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड से दूर रहें। इनके अलावा सामान्य और हेल्दी डाइट का पालन करें, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल कम कर सिर्फ प्रैक्टिस पर ही फोकस रखें। खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट, फैट टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट में आपको इसका पता चलता ही रहता है।

वर्ष 2024 की पेरिस ओलंपिक में कांस्य विजेता और अर्जुन अवॉर्डी गाजीपुर के राजकुमार पाल इन दिनों अपने गांव करमपुर में हैं। जल्द ही वह जापान के एशियन गेम्स की ट्रेनिंग कैंप में होंगे। हॉकी मिडफील्डर के तौर पर विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले राजकुमार पाल का कहना है कि फिटनेस के लिए कोई गांव या शहर नहीं होता। आप खुद को हर हाल में फिट रख सकते हैं। थोड़ा फैट बढ़ जाए या वजन एक से दो किलो ऊपर हो जाए तो सेलेक्शन में दिक्कत होने लगती है, ऐसे में नए खिलाड़ियों को सजग रहना होगा। अब 2028 के ओलंपिक मेडल का रंग बदलना होगा, यानी कि हमें कांस्य से स्वर्ण पदक जीतने की ओर बढ़ना है।

हॉकी में आने वाले नए खिलाड़ियों को क्या करना होगा, मानसिक स्थिति कैसे मजबूत होगी?

यदि नया लड़का बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा है तो वह सहज नहीं होता। पहले मुझे मानसिक उलझन होती थी कि बड़े स्तर पर खेलने पर कोई क्या कहेगा तो काशी के ललित उपाध्याय के साथ रहने से भी बहुत मदद मिली। खेल के साथ पढ़ाई को जारी रखें। टीम में दूसरों की इज्जत करना, ये सब काउंट होता है। अपने अंदर की कमी को ढूंढकर जल्दी से ठीक नहीं किया तो बाहर होने में समय नहीं लगेगा।



आगामी जापान एशियन, पंजाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 2028 के ओलंपिक को लेकर आपसे काफी उम्मीदें बनी हैं?

ओलंपिक 2028 को लेकर तैयारियां हैं। अब मेडल का रंग बदलना है। इसे कांस्य से स्वर्ण करना है। टीम काफी अच्छी है। जापान के एशियन गेम्स से पहले गाजीपुर के उत्तम सिंह और विष्णु भी हॉकी में दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं।



हॉकी की जिम्मेदारियों के साथ डिप्टी एसपी की भी जिम्मेदारी को कैसे पूरा निभाते हैं?

पोस्टिंग मुरादाबाद में है। पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूं कि मुझे खेलने के लिए फ्री छोड़ दिया गया है। हॉकी के आगे के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों की तैयारियां चल रहीं हैं।