काशीवासियों को राहत: बाढ़ से पहले पता चलेगा कौन सा इलाका डूबेगा, 3डी डिजिटल ट्विन से होगी तैयारी

काशी में अब बाढ़ आने के बाद राहत और बचाव की तैयारी करने के बजाय संभावित खतरे का आकलन पहले ही करने की कवायद शुरू हो गई है। थ्री-डी अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन के जरिये जलस्तर बढ़ने पर कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं, कहां पानी भर सकता है और कितने घर इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसका पूर्व आकलन किया जा सकेगा। प्रशासन इसी जानकारी के आधार पर राहत शिविर, बचाव दल और जरूरी संसाधनों की तैनाती की रणनीति तैयार कर सकेगा।

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