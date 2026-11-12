Varanasi News: 13 नवंबर को लखनऊ में जुटेंगे काशी क्षेत्र के 16 जिलों के संगठनात्मक पदाधिकारी

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उन्होंने कहा कि आगामी चुनावी चुनौतियों और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एसआईआर अभियान को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए पार्टी ने इसे बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक समन्वय और जिम्मेदारी से जोड़ने की तैयारी की है। मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने, सूची में दर्ज त्रुटियों को दुरुस्त कराने और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाने के उद्देश्य से भाजपा अब अपने पदाधिकारियों और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने जा रही है। 13 नवंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। इसमें काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों के प्रमुख संगठनात्मक पदाधिकारी और मतदाता सूची से जुड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ 13 नवंबर को होगा, जबकि प्रतिभागियों का पंजीकरण सुबह नौ बजे से शुरू हो जाएगा। बैठक में नवरतन राठी, अमित राय, उत्तम ओझा, अनूप जायसवाल, विद्याधर तिवारी, अजीत रावत, कविता पटेल, मधुकर चित्रांश, शैलेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली कार्यशाला की तैयारियों को लेकर बुधवार को भाजपा काशी क्षेत्र के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बैठक में कार्यशाला की रूपरेखा, अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।