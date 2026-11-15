खेल: वाराणसी में 29 नवंबर से सजेगा शतरंज का महाकुंभ, 30 लाख रुपये की इनामी ओपन नेशनल चैंपियनशिप

उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा (एजीएम) रविवार को केडीएमए वर्ल्ड स्कूल में हुई। इसमें हुए चुनाव में कानपुर के अनूप जैन को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। लखनऊ के राजेश कुमार शाही, वाराणसी के दीपक बजाज और कानपुर देहात के अरविंद सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, 29 नवंबर से नौ दिसंबर तक वाराणसी में ऑल इंडिया ओपन नेशनल चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि 30 लाख रुपये रखी गई है। इसमें देश के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रतियोगिता सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बाबतपुर में होगी।

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