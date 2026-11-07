Varanasi News: धनतेरस पर पुलिस आयुक्त उतरे सड़क पर, दुकानों के सामने अनियंत्रित पार्किंग पर बिफरे

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मैदागिन से रामापुरा चौराहा तक पैदल गश्त कर अन्नपूर्णा मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद किया और महंत शंकरपुरी महाराज से भी चर्चा की। पुलिस आयुक्त ने प्रमुख प्रतिष्ठानों के स्वामियों को अपने प्रतिष्ठान के सामने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती कर वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क कराने को कहा। सड़क और फुटपाथ पर अनियंत्रित पार्किंग व अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने की 80 फीसदी पुलिस बल सड़कों, चौराहों और बाजारों में तैनात रहेगा। यातायात पुलिस को प्रमुख बाजारों में सतत निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन करने के निर्देश दिए गए हैं।श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए मंदिर परिसर में प्रभावी बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश-निकास की एकल मार्ग व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों को विशेष सहायता के साथ कतारबद्ध दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर परिसर और आसपास सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से निरंतर निगरानी रखी जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त महिला पुलिस बल और सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।