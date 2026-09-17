छात्रा से यौन अपराध: ट्यूशन टीचर को 20 साल की सजा, नौ गवाह, मेडिकल रिपोर्ट बनी कड़ी; इस बहाने से बुलाया था घर

गुरु-शिष्य के भरोसे को तार-तार करने वाले ट्यूशन टीचर को पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 12 साल से कम उम्र की छात्रा से यौन अपराध के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन पाण्डेय की अदालत ने ईश्वरगंगी निवासी टीचर को दोषी करार देते हुए 1.53 लाख का अर्थदंड भी लगाया। 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।

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अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 22 सितंबर 2024 को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि घटना वाले दिन आरोपी ने कंप्यूटर कोर्स पूरा कराने के बहाने छात्रा को घर बुलाया और कमरे में यौन उत्पीड़न किया। विज्ञापन



मामले की विवेचना जैतपुरा पुलिस ने की। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन की ओर से दस्तावेज के आधार पर मामले को साबित करने का प्रयास किया गया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद मुकेश श्रीवास्तव को दोषी पाया। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 22 सितंबर 2024 को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि घटना वाले दिन आरोपी ने कंप्यूटर कोर्स पूरा कराने के बहाने छात्रा को घर बुलाया और कमरे में यौन उत्पीड़न किया।मामले की विवेचना जैतपुरा पुलिस ने की। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन की ओर से दस्तावेज के आधार पर मामले को साबित करने का प्रयास किया गया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद मुकेश श्रीवास्तव को दोषी पाया।

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