दुर्गा पूजा: चंदौली में 280 पंडाल, 10 संकरी गलियों में; 10 हाईटेंशन तारों के नीचे, दमकल की पहुंच बड़ी चुनौती

सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय

भारतीय मानक ब्यूरो अनुसार किसी भी दशा में पंडाल 3 मीटर से ऊंचाई का न लगाया जाए, पंडाल बनाने में सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े या रस्सी का प्रयोग न करें, पंडाल के चारों तरफ 4.5 मीटर खुला स्थान होना चाहिए, इससे लोग सुरक्षित बाहर निकल सके।



इसी तरह पंडाल बिजली की लाइन के नीचे किसी भी दशा में न लगाया जाए, कोई भी पंडाल रेलवे लाईन, बिजली के सब स्टेशन, चिमनी या भट्टी से कम से कम 15 मीटर दूर लगाया जाए। नियम के अनुसार बाहर निकलने का गेट 5 मीटर से कम चौड़ा न हो और अगर रास्ता मेहराब (आर्च) बनाया जाएं तो भूमि तल से ऊंचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, सड़क से पंडाल की दूरी 45 मीटर से अधिक किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए।



बाहर निकलने का रास्ता गुफा की तरह नहीं होना चाहिए। कुर्सियों किनारे जगह छोड़कर लगाई जाए और बारह कुर्सियों के बाद 1.5 मीटर की जगह छोड़ी जाए। बिजली की व्यवस्था विद्युत कार्य के लाइसेंसधारी ठेकेदारों से ही कराई जाए, तारखुले नहीं होने चाहिए। इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए।