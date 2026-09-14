Varanasi News: प्रभाती सत्र में गूंजा मौसमी चटर्जी का मधुर स्वर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:56 AM IST
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वाराणसी। रविवार को सुबह-ए-बनारस, आनंद कानन में प्रभाती सत्र का आयोजन हुआ। इस मौके पर कोलकाता की सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ गायिका मौसमी चटर्जी ने गीतों की प्रस्तुति दी। उन्होंने राग भैरव पर आधारित रटत तेरा नाम, मन सुमरत निशदिन... गीत से कार्यक्रम की शुरुआत कर सूर्य का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बाजे मुरलिया बाजे...भजन की प्रस्तुति दी जिसे सुन कर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। कार्यक्रम में मौसमी चटर्जी के साथ पंकज राय ने तबले पर और मोहित साहनी ने संवादिनी पर संगत दी। सभी कलाकारों को सुबह-ए-बनारस के संस्थापक सचिव डॉ. रत्नेश वर्मा ने प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। संवाद
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