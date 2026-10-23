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एमएलसी चुनाव: डीएम सत्येंद्र कुमार ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, बूथों पर सीसीटीवी चालू रखने के निर्देश

Fri, 23 Oct 2026 03:00 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 23 Oct 2026 03:00 PM IST
सार

जिलाधिकारी ने सदर तहसील, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज और क्षेत्र पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास खंड अराज़ीलाइन्स के कार्यालय खंड विकास अधिकारी का भी दौरा किया। 

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MLC Elections DM Satyendra Kumar inspects polling stations in Varanasi
डीएम सत्येंद्र कुमार ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा मतदान कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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जिलाधिकारी ने सदर तहसील, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज और क्षेत्र पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास खंड अराज़ीलाइन्स के कार्यालय खंड विकास अधिकारी का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदान से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित मतदाताओं से बातचीत भी की। 
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उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रखने के निर्देश दिए। किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल संबंधित निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर समाधान कराने को कहा। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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मतदान प्रक्रिया पर निर्देश
जिलाधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान संचालित रहें। उन्होंने मतदान कार्मिकों से निर्वाचन प्रक्रिया की आवश्यक जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मतपेटिका खोलने और मतदान के उपरांत सील करने की निर्धारित प्रक्रियाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

निष्पक्षता और समस्या समाधान
सत्येंद्र कुमार ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को गंभीरता से दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए। उन्होंने निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया। किसी भी प्रकार की कमी अथवा विसंगति पाए जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचित करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसी समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने सभी कार्मिकों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित मतदान संपन्न कराने को अपील की।

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