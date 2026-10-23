एमएलसी चुनाव: डीएम सत्येंद्र कुमार ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, बूथों पर सीसीटीवी चालू रखने के निर्देश

मतदान प्रक्रिया पर निर्देश

जिलाधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान संचालित रहें। उन्होंने मतदान कार्मिकों से निर्वाचन प्रक्रिया की आवश्यक जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मतपेटिका खोलने और मतदान के उपरांत सील करने की निर्धारित प्रक्रियाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।



निष्पक्षता और समस्या समाधान

सत्येंद्र कुमार ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को गंभीरता से दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए। उन्होंने निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया। किसी भी प्रकार की कमी अथवा विसंगति पाए जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचित करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसी समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने सभी कार्मिकों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित मतदान संपन्न कराने को अपील की।