काशी के आसमान में वायुसेना का दम: एयर शो में शामिल 20 विमानों में 14 विदेशी, रूस, फ्रांस, यूएस में बने

गंगा के ऊपर भारतीय वायुसेना के शौर्य और हवाई कौशल का प्रदर्शन करने वाले एयरक्राफ्ट के निर्माण की कहानी भी खास है। एयर शो में शामिल 20 विमानों में से 14 का निर्माण विदेश में हुआ है, जबकि छह एयरक्राफ्ट भारत में बने हैं। इनमें कुछ विमान विदेशी डिजाइन और तकनीक पर आधारित हैं, लेकिन उनका उत्पादन भारत में हुआ है। वहीं, सुखोई एम 30 एमकेआई लड़ाकू विमान का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने रूस से मिले लाइसेंस के तहत किया है।

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एयर शो में शामिल तेजस भारत में डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू विमान है। वहीं, सुखोई-30 एमकेआई की मूल डिजाइन रूस की है लेकिन इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भारत में किया है। विज्ञापन



इसी तरह सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के हॉक्स ब्रिटिश डिजाइन पर आधारित हैं, मगर इनका निर्माण भी भारत में ही हुआ है। वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल और मिराज-2000 फ्रांस में विकसित विमान हैं। मिग-29 का मूल डिजाइन सोवियत संघ का है, जबकि जगुआर का निर्माण ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से हुआ था। एयर शो में शामिल तेजस भारत में डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू विमान है। वहीं, सुखोई-30 एमकेआई की मूल डिजाइन रूस की है लेकिन इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भारत में किया है।इसी तरह सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के हॉक्स ब्रिटिश डिजाइन पर आधारित हैं, मगर इनका निर्माण भी भारत में ही हुआ है। वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल और मिराज-2000 फ्रांस में विकसित विमान हैं। मिग-29 का मूल डिजाइन सोवियत संघ का है, जबकि जगुआर का निर्माण ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से हुआ था।

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