एयर शो के बीच दिखा बनारजी मिजाज: अरे हई तेजसवा त बिना इंडीकेटरवा देले मुड़ गयल, ललका फ्लाइटवा लड़की क हौ...

आसमान में करतब दिखा रहे राफेल, सुखोई की गर्जना और गति की तरह काशीवासियों की जुबान भी पक्के महाल से लंका-अस्सी तक नहीं रुकी। एयर शो के दौरान बाबा विश्वनाथ के गंगा द्वार पर बैठे लोग आपस में बनारसी अंदाज में विंटेज हार्वर्ड के बारे में बात करते हुए कहा कि ललका फलाइटवा लकड़ी क ही का रे, ई त हमहू बना लेब लगत हौ...।

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हऊ देखा रफेलवा पलटत-पलटत हेरा गयल ऊपरा...। अरे हई देखा, एकै में तिन तिन मिला बैठल हऊंअन...। ई तेजसवा त बिना इंडीकेटरवा देले मुड़ गयल...। कुल अपने कपारे पर से जात हयन, जियरा कांप जात बा...। घरवा-छतवा पर कपड़वा डारा पे डाले हाई लागत हौ कि सुखाए से पहिले ओके हई सुखोईये उड़ा ले जाई...।कुछ इसी तरह का अंदाज अस्सी और लंका की चाय टपरियों पर था। अस्सी घाट पर शो देखने के बाद लंका मालवीय चौराहे स्थित धर्मेंद्र यादव की चाय की दुकान पर रुके विकास पाठक ने कहा कि देखला सरदार.. इहे हव मोदी सरकार... कब्भो अइसन हवाई जहाज देखले रहला। धर्मेंद्र भी चाय थमाते हुए बोले कि लड़ाकू वाला विमानवा अइसन गरजत रहल कि लगत रहल कि दुकाने के छते पर से जात हव...। परदेस और कलबल यादव मुंह सिकोड़ते हुए बोले कि बनारस में इहे बचल रहल, इहो अब हो गईल...। चला तीन चार दिन बनारसी यही बतयईहन...। विकास पाठक बोले कि सेना का मनोबल बढ़ावा लोग, बड़ा सौभाग्य क बात हव कि बाबा के नगरी में अइसन व्यवस्था सरकार कइले बा...।चाय पीने के बाद मुंह में पान दबाकर विकास रामनगर की और निकल गए। धर्मेंद्र से विकास बोले कि 24 और 25 के नमो घाट पर संगे चलके शो देखल जाई... वीआईपी पास के जुगाड़ हो गईल बा...।