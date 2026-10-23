काशी में 52 लड़ाकू विमानों का एयर शो: 1912 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उल्टे उड़े राफेल, सुखोई और तेजस

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एयर शो में 52 लड़ाकू विमानों ने केदारनाथ से काशी तक महादेव से जुड़े अलग-अलग करतब दिखाए। शुरुआत सारंग एयरक्राफ्ट से हुई। राफेल, सुखोई और तेजस विमान की उल्टी उड़ान ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। राफेल जब 1912 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा तो इसकी गर्जना और गति लोगों को हतप्रभ कर गई। विज्ञापन



नमो घाट से केदार फॉर्मेशन की घोषणा हुई तो लोगों ने इसे सामान्य समझा। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसमें राफेल की गर्जना और इसकी क्षमता देखने को मिलेगी तो लोग उत्साहित हो उठे। विज्ञापन



राफेल विंग कमांडर हरीन जोशी उड़ा रहे थे। इस एयरक्राफ्ट ने 12 चक्कर में सात करतब दिखाए। इस विमान ने 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर के सटीक संतुलन दिखाया। यही सुखोई 30 एमकेआई ने भी किया। इसे ग्रुप कमांडर अजीत पाल सैनी उड़ा रहे थे। उन्होंने भी 6 अलग-अलग करतब दिखाए। वहीं, तेजस को ग्रुप कमांडर रूप ने उड़ाया। उन्होंने सात प्रकार के करतब दिखाए। नमो घाट से केदार फॉर्मेशन की घोषणा हुई तो लोगों ने इसे सामान्य समझा। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसमें राफेल की गर्जना और इसकी क्षमता देखने को मिलेगी तो लोग उत्साहित हो उठे।राफेल विंग कमांडर हरीन जोशी उड़ा रहे थे। इस एयरक्राफ्ट ने 12 चक्कर में सात करतब दिखाए। इस विमान ने 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर के सटीक संतुलन दिखाया। यही सुखोई 30 एमकेआई ने भी किया। इसे ग्रुप कमांडर अजीत पाल सैनी उड़ा रहे थे। उन्होंने भी 6 अलग-अलग करतब दिखाए। वहीं, तेजस को ग्रुप कमांडर रूप ने उड़ाया। उन्होंने सात प्रकार के करतब दिखाए। विज्ञापन विज्ञापन

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5 सेकंड में हेलिकॉप्टर से क्रूज पर उतरे वायुसेना के 6 कमांडो

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने भारतीय वायुसेना के 30 से ज्यादा विमानों के पायलट ने युद्ध कला और करतब दिखाए। गंगा द्वार पर एयर शो की शुरुआत छह कमांडो के फास्ट रोपिंग से हुई। हेलिकाॅप्टर से 40 एमएम की रस्सी के सहारे एक-एक जवान मात्र पांच सेकंड में ही क्रूज पर उतरते रहे। रेस्क्यू, ऑपरेशन, मिशन और युद्ध में काम आने वाली उनकी इस फुर्ती ने सैलानियों और स्थानीयों को शौर्य का दर्शन कराया। हथियारों से लैस ये जवान क्रूज से उतरकर बोट पर सवार हुए और मंदिर काॅरिडोर के रास्ते बाहर निकल गए।



तिरंगा, दिल, डायमंड, डी और ए आकार की कैद हुई तस्वीरें

एयरशो के दौरान सभी एयरक्राफ्ट ने अपनी-अपनी क्षमता का परिचय दिया। इस दौरान काशी फॉर्मेशन में सूर्यकिरण एयरक्राफ्ट ने वी फॉर विक्टरी का आकार बनाया। सारंग टीम ने डायमंड और दिल बनाया। वहीं, ए और डी शेप का फॉर्मेशन ने भी लोगों को रोमांचित किया।



स्कूली छात्राओं ने दी भरतनाट्यम, कथक और पंजाबी नृत्य की प्रस्तुति

एयरशो की भीड़ को देखते हुए नमो घाट को अलग-अलग जोन में बांट दिया गया है। इन सभी जोन पर स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सभी जोन में 20 छात्राओं ने नृत्य किया। इन छात्राओं ने कृष्ण लीला, भरत नाट्यम, कथक, राजस्थनी और पंजाबी नृत्य कर खूब वाहवाही बटोरी।

वायुसेना के शौर्य को जेन जी ने दी सलामी

नमो घाट पर बृहस्पतिवार को हजारों बच्चे एयर शो देखने पहुंचे। कोई स्कूल की तरफ से आया था तो किसी को वायु सेना में जाने का जज्बा खींचकर लाया था। सुबह 11:40 बजे आसमान में सैन्य विमानों को देखकर उत्साहित बच्चों (जेन जी) ने खड़े होकर वायु सेना के शौर्य को सलामी दी। ढाई घंटे के एयर शो में जब9जब आसमान में गरजते हुए राफेल, तेजस और सुखोई गुजरे तब9तब गंगा किनारे वंदे मातरम, भारत माता की जय और हर-हर महादेव गूंज उठा। एयर शो से जेन जी आंखों में सपने और दिल में जज्बा लेकर लौटे।

घूंघट की आड़ से बहुओं ने निहारा आसमान...

काशी के इतिहास में बृहस्पतिवार का दिन यादगार बन गया। एयर शो का अद्भुत नजारा देखने के लिए बच्चे, जवान और बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि घूंघट वाली बहुएं भी घाटों पर पहुंचीं। सुबह दस बजे से ही गंगा किनारे जाने वाले रास्तों पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। हर डगर और हर राह पर लोगों का रुख गंगा घाट की ओर से ही रहा। सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक कोदोपुर से डोमरी तक हजारों की संख्या में लोग घाटों और गंगा किनारे पहुंचकर डट गए। तेज धूप के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ लोग पेड़ों की छांव में खड़े होकर नजारा देखते रहे तो कई लोग धूप में ही खड़े होकर आसमान में विमानों की कलाबाजियां निहारते रहे। एयर शो के रोमांचक पलों को अपने मोबाइल में कैद करने की भी लोगों में होड़ रही। रामनगर-सामनेघाट पक्के पुल पर भी एयरशो देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। रामनगर से डोमरी तक गंगा किनारे उमड़ी भीड़ ने एयरशो के प्रति लोगों के उत्साह और रोमांच को बयां किया।