Varanasi News: पैरों में लगी मामूली चोट मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक, जागरूकता जरूरी

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केएन उडुप्पा सभागार में हुई कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि सही जूते, नियमित जांच और समय पर उपचार से अनेक मरीजों को अंग-विच्छेदन से बचाया जा सकता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ वाउंड मैनेजमेंट एवं वाराणसी डायबिटीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बीएचयू के पूर्व रेक्टर प्रो.वीके शुक्ल ने इस तरह की कार्यशाला को मरीजों के साथ ही डॉक्टरों के लिए उपयोगी बताया। बंगलूरू से आए डॉ. रिद्धि दासगुप्ता ने कहा कि पैरों की संवेदना, रक्त संचार, त्वचा और विकृति की नियमित जांच से गंभीर समस्याओं की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। कोलकाता के आईपीजीएमईआर के डॉ. अरिजीत ने कहा कि मधुमेह के मरीज में पैर लाल, गर्म या सूजा हुआ होने पर, दर्द कम होने के बावजूद, चारकोट फुट की संभावना पर विचार करना आवश्यक है। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डॉ. विनीत जोसेफ अब्राहम ने बताया कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा एमआरआई जैसी जांचें आवश्यकता के अनुसार हड्डियों के संक्रमण, गहरे संक्रमण और अन्य जटिलताओं की पहचान में उपयोगी हो सकती हैं।आईएमएस-बीएचयू के डॉ. अरविंद प्रताप ने मधुमेह के घाव भरने में आने वाली बाधाओं, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. मुनेश ने घावों से सही तरीके से नमूने लेने के बारे में प्रशिक्षित किया। कार्यशाला में प्रो. विवेक श्रीवास्तव के देखरेख में प्रशिक्षण स्टेशनों पर आधुनिक घाव ड्रेसिंग, नेगेटिव प्रेशर वाउंड थेरेपी, फोर-लेयर कम्प्रेशन बैंडेजिंग का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजन सचिव आईएमएस बीएचयू के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक पांडेय ने कहा कि मधुमेह के मरीजों को प्रतिदिन अपने पैरों की जांच करनी चाहिए।