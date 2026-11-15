Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Minor foot injuries are dangerous for people with diabetes; awareness is essential.

Varanasi News: पैरों में लगी मामूली चोट मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक, जागरूकता जरूरी

Sun, 15 Nov 2026 02:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Minor foot injuries are dangerous for people with diabetes; awareness is essential.
विश्व मधुमेह दिवस पर आईएमएस बीएचयू में हुई कार्यशाला में विशेषज्ञों ने मधुमेह रोगियों के पैरों में घाव से होने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मधुमेह के रोगियों को पैरों में जूते-चप्पल के पहनावे पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि पैर में लगी जरा सी चोट आगे चलकर खतरनाक रूप लेते हुए बड़ा घाव हो सकती है। ऐसे में मधुमेह के मरीजों को जूते-चप्पल शाम के समय खरीदने चाहिए, क्योंकि दिनभर चलने-फिरने के बाद पैरों में हल्की सूजन आ सकती है। शाम को सही आकार के जूते चुनने से पैरों पर अनावश्यक दबाव और रगड़ से बचने में मदद मिलती है।
विज्ञापन

केएन उडुप्पा सभागार में हुई कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि सही जूते, नियमित जांच और समय पर उपचार से अनेक मरीजों को अंग-विच्छेदन से बचाया जा सकता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ वाउंड मैनेजमेंट एवं वाराणसी डायबिटीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बीएचयू के पूर्व रेक्टर प्रो.वीके शुक्ल ने इस तरह की कार्यशाला को मरीजों के साथ ही डॉक्टरों के लिए उपयोगी बताया। बंगलूरू से आए डॉ. रिद्धि दासगुप्ता ने कहा कि पैरों की संवेदना, रक्त संचार, त्वचा और विकृति की नियमित जांच से गंभीर समस्याओं की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। कोलकाता के आईपीजीएमईआर के डॉ. अरिजीत ने कहा कि मधुमेह के मरीज में पैर लाल, गर्म या सूजा हुआ होने पर, दर्द कम होने के बावजूद, चारकोट फुट की संभावना पर विचार करना आवश्यक है। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डॉ. विनीत जोसेफ अब्राहम ने बताया कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा एमआरआई जैसी जांचें आवश्यकता के अनुसार हड्डियों के संक्रमण, गहरे संक्रमण और अन्य जटिलताओं की पहचान में उपयोगी हो सकती हैं।
विज्ञापन

आईएमएस-बीएचयू के डॉ. अरविंद प्रताप ने मधुमेह के घाव भरने में आने वाली बाधाओं, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. मुनेश ने घावों से सही तरीके से नमूने लेने के बारे में प्रशिक्षित किया। कार्यशाला में प्रो. विवेक श्रीवास्तव के देखरेख में प्रशिक्षण स्टेशनों पर आधुनिक घाव ड्रेसिंग, नेगेटिव प्रेशर वाउंड थेरेपी, फोर-लेयर कम्प्रेशन बैंडेजिंग का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजन सचिव आईएमएस बीएचयू के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक पांडेय ने कहा कि मधुमेह के मरीजों को प्रतिदिन अपने पैरों की जांच करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed