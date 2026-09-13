फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Ministers review meeting in Varanasi Strict stance on waterlogging FIR against obstructing water flow

वाराणसी में मंत्रियों ने की समीक्षा बैठक: जलभराव पर सख्ती, पानी रोकने वालों पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी

Sun, 13 Sep 2026 12:07 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 13 Sep 2026 12:07 PM IST
सार

वाराणसी में मंत्रियों ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान जलभराव पर सख्ती करते हुए नगर निगम समेत संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए। वहीं पानी रोकने वालों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए।  

विज्ञापन
Ministers review meeting in Varanasi Strict stance on waterlogging FIR against obstructing water flow
सर्किट हाउस में मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी में सर्किट हाउस में हुई स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क मंत्री रवींद्र जायसवाल, आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ और एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने समीक्षा बैठक की। निकासी में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर दो दिनों में निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा।

विज्ञापन


मंत्रियों ने निर्देश दिए कि कॉलोनियों और सड़कों पर बारिश का पानी किसी भी स्थिति में जमा न होने पाए। नगर निगम के अधिकारी जलभराव वाले स्थानों पर लगातार नजर रखें और कहीं भी लापरवाही न होने दें। शहर में जलभराव वाले सभी स्थानों को चिह्नित कर वहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था दो दिनों के अंदर सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में जल निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण और अवरोध को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए।
विज्ञापन




इसे भी पढ़ें; आजमगढ़ में एटीएस की दूसरी बड़ी कार्रवाई: साढ़े तीन महीने में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, डिजिटल नेटवर्क पर निगाह
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिकारियों से कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति नाली, नाला और जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध कर बारिश के पानी का प्रवाह रोक रहा है तो तत्काल जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। 

गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक राहत और आवश्यक सहायता पहुंचाने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा समेत अन्य मौजूद रहे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed