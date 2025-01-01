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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Minister of State interacted with devotees at Vishwanath Dham.

Varanasi News: विश्वनाथ धाम में राज्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से किया संवाद

Mon, 05 Oct 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:29 AM IST
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Minister of State interacted with devotees at Vishwanath Dham.
काशी विश्वनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं से बात चित करते। स्रोत पार्टी
वाराणसी। आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पधारे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से संवाद किया। संवाद के दौरान श्रद्धालुओं ने धाम के कायाकल्प की मुक्तकंठ से सराहना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि जहां पहले संकरी गलियों और भीड़भाड़ से होकर बाबा के दर्शन के लिए गुजरना पड़ता था, वहीं आज धाम के भव्य और दिव्य स्वरूप के बाद बाबा के दर्शन अत्यंत सुलभ, सुविधाजनक और अलौकिक हो गए हैं। राज्यमंत्री ने कहा कि काशी में जो लगातार विकास की धारा बह रही है, वह काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। बाबा विश्वनाथ धाम का यह दिव्य और भव्य स्वरूप प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम है, जिसने काशी की प्राचीन विरासत को संजोते हुए उसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ा है। ब्यूरो
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